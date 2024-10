Fino a mille euro al giorno rubando e scippando alla metro di Milano. Lo a fferma una delle borseggiatrici di cui si sta parlando tanto negli ultimi mesi,.

Ana, bosniaca, 29 anni e 9 figli, l'ultimo nato a dicembre. A intervistarla il Corriere della Sera a cui la giovane si è aperta con dichiarazioni quasi scioccanti, riportate anche da Tg Com 24.

" Guadagno fino a mille euro al giorno . Vado sette giorni su sette, dalla mattina alla sera sulla linea tra Duomo e Centrale – dice Ana - Un lavoro? Per me è troppo tardi. Il carcere? Non rischio nulla, ma a volte ho sensi di colpa” ammette però.

Ana è madre di nove figli, ma "se ne occupa in Bosnia mio marito, che non lavora. Mantengo io la famiglia: mando i soldi a casa e non sono pochi".

La 29enne ha iniziato a 13 anni con i borseggi assieme a sua zia.

"Una delle mie sorelle si è ribellata a questa vita, fuggendo, e so che è diventata parrucchiera. Non abbiamo più rapporti e si vergogna del suo cognome” dice.