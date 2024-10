Natalia S. la madre del bambino scomparso a Bordighera (Imperia), secondo quanto appreso, avrebbe indicato agli inquirenti il punto della scogliera dove ha lasciato il figlio di nove mesi. I carabinieri subacquei hanno iniziato le ricerche tra gli scogli e sul fondo ma del piccolo ancora nessuna traccia.

Un bambino di 9 mesi figlia di una coppia di turisti russi risulta scomparso da un albergo a Bordighera (Imperia). Il padre ha presentato una denuncia ai carabinieri. Sono in corso le ricerche e gli accertamenti degli investigatori. Si battono varie piste. La coppia era alla fine del suo soggiorno di una settimana nel lussuoso albergo sulla riviera ligure.

La donna ha detto di essere uscita dall'albergo intorno alle due della notte e di essersi recata con il piccolo sulla spiaggia nella vicina Bussana, una frazione di Sanremo. L'allarme, a quanto è emerso, è scattato quando la donna, alcune ore dopo, è rientrata in albergo senza il bimbo. Continuano i rilievi della scientifica sull'auto della coppia di turisti russi, che sarebbe stata noleggiata in Germania. Si stanno anche rilevando eventuali tracce di sangue con il luminol.

La donna, sotto choc, non ha però saputo ancora dire cosa sia accaduto dopo essersi recata in spiaggia. Sono in corso ricerche in mare, con un elicottero dei carabinieri e i sub dei vigili del fuoco.

Secondo gli investigatori, la coppia alloggiava in una suite con stanze separate. La donna e' uscita alle due di questa mattina ed e' rientrata alle 4. Gli inquirenti hanno visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza del parcheggio dell'albergo, dalle quali emerge che la donna e' uscita col bimbo in braccio ed è rientrata senza (ANSA).