I cittadini con un Isee inferiore ai 10mila euro all'anno possono richiedere il cosiddetto “ bonus vista ”, un'agevolazione relativa alle spese sostenute per gli occhiali da vista.

La misura è valida e può essere richiesta dal 5 maggio scorso e fino al 31 dicembre 2023: si tratta di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto , valido per ogni membro della famiglia.

Il bonus può essere utilizzato per l'acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

I componenti delle famiglie con un ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, fino a 10.000 euro per l'acquisto degli occhiali realizzati fino al 31 dicembre 2023 possono beneficiare sia del contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 che della detrazione , ma solo se il costo supera i 50 euro.

Per ottenere il bonus vista servono la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un Isee non superiore a 10 mila euro, SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS), gli estremità della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.