Sono ore di apprensione a Palermo, dopo la terribile bomba d'acqua che si è abbattuta ieri sulla città. Per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per prosciugare dall'acqua il sottopasso della circonvallazione del capoluogo siciliano, all'altezza dell'ex Motel Agip, alla ricerca di eventuali dispersi.

Secondo quanti riferito da un testimone, infatti, due persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un'auto completamente sommersa dall'acqua, anche se fino ad ora agli organi di polizia non è stata presentata alcune denuncia di scomparsa.

Il giallo potrà risolversi solo in seguito al dragaggio completo dell'acqua e all'ispezione delle auto. Un'intervento che, nonostante il lavoro delle idrovore ad alta portata trasportate sul posto, richiederà "almeno altre tre quattro ore" come ha dichiarato all'ANSA il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo Agatino Carrolo, che sta coordinando le operazioni nella zona dell'allagamento in viale Regione Siciliana.