Nuovo processo per Giulio Caria, il 36enne muratore di Berchidda condannato a 30 anni in primo grado per aver ucciso nel 2013 la compagna Silvia Caramazza e averne nascosto il corpo in un freezer, dove fu ritrovato, in un appartamento di Bologna.

Ora, con un collega, è imputato di interferenze illecite nella vita privata, per fatti del 2011: è accusato di aver installato una videocamera nel bagno di due studentesse, a casa delle quali era andato a fare interventi per problemi idraulici.