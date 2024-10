A Bologna una donna di 32 anni e i suoi tre bambini (due gemelli di circa due anni e una sorella di sei anni) sono morti in un incendio divampato nella notte all'interno di un appartamento. Stefania Alexandra Nistor, soccorsa in gravi condizioni, è deceduta durante il disperato trasporto verso l'ospedale. Il rogo, forse causato da un corto circuito provocato da una stufetta elettrica nella camera da letto, è scoppiato in via Bertocchi, alla periferia del capoluogo emiliano.

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti nei locali interessati dalle fiamme, hanno trovato un ambiente saturo di fumo, verosimilmente la causa del decesso della donna e dei piccoli. Le vittime più piccole si chiamavano Giorgia Alexandra Panaite, la più grande, Mattia Stefano e Giulia Maria, i due gemelli.

Il padre, George Panaite, separato dalla 32enne e non convivente, è giunto nell'appartamento con i nonni dopo essere stato allertato. Trovatosi davanti alla drammatica situazione ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale per accertamenti.