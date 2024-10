In Italia, dall’inizio dell’epidemia, 105.792 persone hanno contratto il coronavirus (4.023 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 3,9%). Di queste, 12.428 sono decedute (+837, +7,2%) e 15.729 sono guarite (+1.109, +7,6%). Attualmente i soggetti positivi sono 77.635 (+2107 e +2,8%).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.192; 4.023 sono in terapia intensiva (+42, 1,1%), mentre 45.420 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione

Lombardia 43.208 (+1047, +2,5%)

Emilia-Romagna 14074 (+543, +4%)

Veneto 9.155 (+431, +4,9%)

Piemonte 9.301 (+589, +6,8%)

Marche 3.825 (+141, +3,8%)

Liguria 3.416 (+199, +6,2%)

Campania 2.092 (+140, +7,2%)

Toscana 4.608 (+196, +4,4%)

Sicilia 1.647 (+92, +5,9%)

Lazio 3.095 (+181, +6,2%)

Friuli-Venezia Giulia 1.593 (+92, + 6,1%)

Abruzzo 1.401 (+56, +4,1%)

Puglia 1.803 (+91, +5,3%)

Umbria 1.078 (+27, +2,6%)

Bolzano 1.371 (+46, +3,5%)

Calabria 659 (+12, +1,8%)

Sardegna 722 (+40, +5,9%)

Valle d’Aosta 628 (+44, +7,5%)

Trento 1.746 (+64, +3,8%)

Molise 144 (+10, +7,4%)

Basilicata 226 (+12, +5,6%)