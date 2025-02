Nel corso del 2024, le famiglie italiane con contratti di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno affrontato costi significativi per le bollette energetiche. Secondo un'analisi condotta da Facile.it, la spesa media per l'energia elettrica si è attestata sui 791 euro, mentre per il gas è stata di 1.339 euro. Complessivamente, considerando entrambe le voci, gli italiani hanno dovuto destinarsi una media di 2.130 euro per coprire i costi energetici dell'anno precedente.

I dati evidenziano che la Sardegna, la Sicilia e il Veneto sono le regioni in cui le bollette elettriche sono risultate particolarmente onerose, mentre per quanto riguarda quelle del gas, gli importi maggiori sono stati registrati in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e nuovamente in Veneto.