Una “bolla calda è in arrivo. Questo è quanto annunciato da Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it Essa, porterà temperature ben oltre le medie del periodo anche sul Nord Italia.

Per oggi è previsto "il passaggio di qualche addensamento in più al nord con la possibilità di veloci piovaschi, un cielo irregolarmente nuvoloso al centro e prevalenza di sole al sud". Nelle prossime ore avremo, dunque, qualche piovasco su Liguria, Prealpi, Alpi e in particolare sul Triveneto. Altrove il meteo sarà discreto, seppur con un veloce passaggio nuvoloso.

Già da domani, invece, godremo degli effetti di un nuovo anticiclone che porterà sole e caldo con temperature attorno ai 25°C sulle regioni centrali. Il primo weekend dopo Pasqua sarà di bel tempo. "Il 6-7 aprile - sottolinea Tedici - il sole dominerà in lungo e largo e arriveremo a toccare localmente i 30°C anche al nord, con un'anomalia termica di almeno 6-8 gradi rispetto alle medie climatologiche di inizio aprile. A 2000 metri, anche sulle Alpi, si supereranno addirittura i 16-17 gradi".

Nel dettaglio:

- Mercoledì 3. Al nord: piovaschi specie su Liguria di Levante, Alpi e Prealpi. Neve debole a 1500 metri.

Al centro: cielo coperto al mattino, poi con nubi irregolari.

Al sud: cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite.

- Giovedì 4. Al nord: a tratti velato. Clima mite.

Al centro: soleggiato e mite.

Al sud: ampio soleggiamento.

- Venerdì 5. Al nord: poco nuvoloso con locali addensamenti;

clima mite.

Al centro: tutto sole e mite; 26°C in Sardegna.

Al sud: bel tempo; 27°C in Sicilia.

- Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo, fino a 30°C da Nord a Sud.