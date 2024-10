Tradizionalmente negli Stati Uniti, il Black Friday apre la stagione dello shopping natalizio. In America ricorre il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, ma ormai, questo evento si è diffuso ampiamente, tra chi è a favore e chi è contro, anche in Italia.

Un Paese decisamente contro la corsa all’acquisto è la Francia. I deputati della commissione per lo Sviluppo sostenibile dell'Assemblea nazionale francese hanno, infatti, approvato un emendamento, che sarà esaminato dalla plenaria dell'Assemblea Nazionale a partire dal 9 dicembre, per introdurre il divieto delle campagne promozionali legate al “venerdì nero”, per loro ingannevoli nei confronti dei consumatori.

Intanto, secondo i dati di GfK, lo scorso anno il 45% degli italiani hanno comprato i regali di Natale proprio in questa occasione e la percentuale sale all'83% tra chi ha comprato online.