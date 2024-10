Un bimbo di un anno è rimasto chiuso in auto, accidentalmente, con le chiavi all'interno dell'auto a Inveruno, nel Milanese. È stata proprio la mamma del piccolo a chiedere aiuto e dare l'allarme, non sapendo come fare per recuperare il proprio figlio.

L’episodio è avvenuto ieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che in pochi secondi, forzando leggermente lo sportello, sono riusciti, senza rompere il vetro o altro, ad aprire l’auto e riconsegnare il piccolo alla mamma. Sul posto anche il 118, ma non c'è stato bisogno di nessuna cura per il bimbo.