E' morto nella notte all'ospedale Maggiore di Bologna il bimbo di due anni che domenica sera era caduto dal balcone della casa dove abita con i genitori di origine pakistana ed altri due fratelli più grandi, in via Lago di Bolsena a Carpi.

Era ricoverato in Terapia Intensiva, dove i medici hanno stato fatto il possibile per salvarlo, ma le ferite erano troppo gravi. Sul caso indaga la polizia. Secondo la prima versione fornita dalla famiglia, il piccolo si sarebbe fatto male cadendo dal letto, mentre la mamma era in bagno. Il racconto Versione non ha convinto gli inquirenti e la stessa madre ha poi confermato che il figlio era caduto dal balcone dell’appartamento posto al primo piano.

L’ipotesi più plausibile è che il bambino si sia arrampicato mentre giocava e poi abbia perso l’equilibro, finendo a terra.