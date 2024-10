Trovato a scuola in possesso di due proiettili di pistola. E' successo in provincia di Monza: il bimbo, 9 anni, li avrebbe presi dall'arma del padre, il quale è stato successivamente denunciato dai carabinieri per omessa custodia e porto illecito di armi, poiché la sua licenza era scaduta da otto anni. In casa, sarebbero stati trovati inoltre una sciabola e due pugnali.

A scoprirlo sono state le maestre, venerdì scorso durante la pausa pranzo, quando hanno notato il piccolo circondato dai compagni, intento a mostrare qualcosa custodito in una mano. Quando hanno capito che si trattava di proiettili hanno immediatamente chiamato il 112.

I carabinieri, appurato si trattasse di vere munizioni 'Speer' calibro 357 magnum, hanno atteso la fine delle lezioni e l'arrivo dei genitori del bambino, per poi procedere con la perquisizione in abitazione. Sono stati 48 in totale i proiettili rinvenuti in casa dell'uomo.