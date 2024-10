Un bambino di 4 anni è morto oggi a Castagneto Carducci (Livorno), dopo essere stato investito da uno scuolabus vicino a casa. L'incidente è accaduto intorno alle 13.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il bambino sarebbe sbucato improvvisamente in strada mentre era in sella alla sua bicicletta. L'autista del mezzo non avrebbe fatto in tempo a frenare prima di centrarlo.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari del 118, ma il bimbo è deceduto sul posto a causa dei traumi riportati. Attivato anche l'elicottero Pegaso. Rilievi e accertamenti del caso sono seguito dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri.