Un bimbo di quattro anni è annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola (Ferrara).

La vittima si trovava in compagnia della madre quando è finito in acqua, per a cause da chiarire, perdendo la vita.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso. Inutili i tentativi di rianimare il bimbo da parte degli operatori.