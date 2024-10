Come riporta il Giornale di Vicenza, la tragedia è avvenuta sabato sera ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, poco prima delle 22, quando dopo cena i genitori del piccolo Leone di 18 mesi, hanno assistito, impotenti, alla morte del loro secondo figlio.

Massimo Greggio e Sara Lisso, i genitori del piccolo, si apprestavano a trascorrere la serata davanti alla tv in compagnia dei loro figli, il maggiore e Leone, nato a giugno del 2017.

Leone però, dopo avere ingerito un popcorn ha iniziato a lamentarsi in modo flebile, respirando con difficoltà: i genitori hanno subito intuito che aveva un fiocco di popcorn fermo in gola. Subito la chiamata al 118 per chiedere aiuto e, seguendo le istruzioni al telefono hanno tentato di liberare la gola del loro bimbo, nell’attesa dell’arrivo del medico. I sanitari arrivati sul posto hanno tentato più volte di recuperare il fiocco incastrato in gola, ma quando ci sono riusciti per il bambino non c’è stato più niente da fare: è morto per soffocamento.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso, con informativa alla procura della Repubblica di Vicenza che dovrebbe aprire un fascicolo, anche se non ci sono responsabilità da parte dei genitori per il decesso del piccolo Leone.