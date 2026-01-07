La Procura di Catania resta in attesa della decisione del Tribunale del riesame sul ricorso per la scarcerazione del 59enne arrestato con l'accusa di aver picchiato brutalmente il figliastro di 10 anni, in un episodio ripreso in un video diventato virale. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che la Polizia era già intervenuta in passato all’interno dello stesso nucleo familiare.

Nel frattempo il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale sia del patrigno sia della madre del bambino, aggredito con un cucchiaio di legno in un’abitazione del quartiere San Cristoforo mentre veniva insultato e umiliato con frasi come «io sono il tuo padrone».

Il minore e le tre sorelline più piccole, testimoni della violenza, sono stati temporaneamente affidati ai nonni materni. L’affidamento avverrà sotto la supervisione di un’équipe multidisciplinare, con il divieto di avvicinamento per entrambi i genitori, sul cui rispetto vigileranno le forze dell’ordine. Alla madre sarà consentito soltanto incontrare i figli in modo occasionale e in spazi protetti.