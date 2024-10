Un bambino di tre anni è precipitato dal secondo piano di un appartamento in via dei Fiori a Roma. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato sottoposto ad una tac; è in prognosi riservata.

Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato un incidente, ma sono in corso gli accertamenti per capire come sia successo e perché i genitori non fossero presenti.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. Soccorso in codice rosso, il bimbo è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli, dov'è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso.

Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Presenti per i controlli del caso gli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato e del Commissariato Prenestino.