Un bimbo di circa due anni è stato abbandonato vicino alla stazione Termini a Roma. Una donna vestita di nero con un cappuccio che le copriva la testa e parte del viso ha lasciato il passeggino, nel quale il bimbo dormiva tranquillamente, e si è allontanata con una bimba che teneva in braccio.

Il fatto è accaduto qualche ora fa, in via Principe Amedeo, zona trafficata poco distante dalla stazione Termini e dai terminal della stazione e i capolinea di alcuni bus. A dare l'allarme una cittadina che ha notato il passeggino incustodito, si è avvicinata e ha notato il bimbo ben coperto che dormiva. Le forze dell’ordine si sono occupati del bimbo affidandolo ai medici e hanno visionato le telecamere. Dalle immagini è emerso che ad abbandonare il bimbo sarebbe stata una donna vestita di scuro con un cappuccio in testa e una bambina di circa tre anni in braccio. Sono in corso indagini per identificare la donna. Inoltre si stanno cercando anche dei testimoni per capire se conoscevano la donna.

Gli elementi farebbero pensare infatti ad una storia di indigenza e un gesto di una donna disperata. Il bimbo è stato trovato in buone condizioni: è ben nutrito e curato e risponde a tutti gli stimoli. L'ospedale invece ha già attivato i servizi sociali che si prenderanno cura del bimbo che verrà affidato, almeno per il momento, agli assistenti sociali.