Ezio Greggio ha lanciato un appello sui social per convincere la mamma del neonato abbandonato nella Culla per la vita della clinica Mangiagalli di Milano a riprendersi il suo bimbo. "Torna ti prego, questo bambino è fantastico. Non è giusto che sia abbandonato, ti daremo una mano", commenta il conduttore e comico.

"C'è tutto il reparto che ti sta aspettando nell'anonimato, nessuno dirà nulla - ha aggiungo Greggio -. Avere un bambino è una grande fortuna, ci metteremo in tanti a darti una mano. Prendi il tuo bambino, che merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene non essendo quella reale".

L'appello riguarda la madre del piccolo Enea, abbandonato nel giorno di Pasqua, alle 11.30, alla Mangiagalli di Milano. In tanti si sono offerti di dare sostegno economico alla neo-mamma, anche il primario di Neonatologia dell'Irccs del Policlinico di Milano, professor Fabio Mosca. Nel frattempo, però, il piccolo ha trovato famiglia.

Come si apprende da una nota del Policlinico, infatti, "il tribunale affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato". "Il piccolo Enea - prosegue - resterà con noi il tempo tecnico necessario perché il Tribunale dei minori lo possa affidare a una famiglia idonea, di solito bastano poche settimane".

Tuttavia, le speranze affinché la madre reale torni sui suoi passi sono ancora vive. E proprio l'appello di un personaggio di importante rilievo mediatico come Ezio Greggio potrebbe spingerla a riabbracciare il suo bambino: "Torna alla Mangiagalli e ti prometto che non sarai sola. Zio Ezio", assicura.