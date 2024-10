Allarme a Roma, dove secondo quanto riportato dall'Huffington Post, due bambini sarebbero risultati positivi al Coronavirus in un centro estivo, per il quale è stata disposta la chiusura. Chiuso anche un ristorante, e un migliaio i tamponi disposti per arginare un pericoloso focolaio. I due piccoli contagiati sarebbero fratello e sorella, rispettivamente di 5 e 14 anni. L’ipotesi è che abbiano contratto il Covid-19 nel corso di una imprudente cena scolastica di 30 persone.

Il contagio è avvenuto nella borgata Finocchio, a est della Capitale. Il centro estivo, una ex scuola di ballo riadatta, e il ristorante dove si è tenuta la cena di classe sono stati chiusi per le sanificazioni.

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha dichiarato che tutti i contatti saranno sottoposti al tampone: “Avverto un calo di tensione. Bisogna tenere sempre alta la guardia e rispettare le disposizioni sul distanziamento e evitare le occasioni potenzialmente pericolose come feste o assembramenti”.

Nella giornata di ieri, nel Lazio, “registriamo 11 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano sei nuovi casi. Nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi due riguardano minori dello stesso nucleo familiare ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. È stata avviata l’indagine epidemiologica che ha portato alla chiusura di un centro estivo e un ristorante in zona Casilina - così l’assessore D’Amato -.Tutti i contatti stretti verranno sottoposti ai test, mentre l’indagine ha evidenziato che il 26 giugno si è svolta una cena scolastica alla presenza di oltre 30 persone. Saranno ora tutti testati”.