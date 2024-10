Una bambina ucraina di 5 anni è morta ieri sera, domenica 20 marzo, dopo essere stata investita da un'auto in località "Cantorato", nella periferia di Crotone.

La piccola era arrivata da alcuni giorni in Italia con la famiglia in fuga dalla guerra. Secondo quanto ricostruito, stava camminando sul ciglio della strada insieme a una cugina e a un conoscente di quest'ultima, che è rimasto ferito in modo non grave.

Il conducente della vettura che ha investito la bambina, un uomo di 45 anni, dopo l'incidente si è fermato ed è stato lui stesso a tentare di prestarle soccorso, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Crotone, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto è accaduto.

Tre giorni fa, un altro dramma: una profuga scappata dalla guerra in Ucraina insieme ai due figli di 12 e 10 anni, appena scesa dal pullman a Roma, dopo 30 ore di viaggio, si è accasciata ed è morta.