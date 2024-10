E' in corso lo sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze, la struttura occupata da decine di famiglie, in via Maragliano, dove viveva anche la piccola Kata.

La bambina peruviana, 5 anni, è scomparsa nel primo pomeriggio di sabato scorso. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale.

Bloccati al traffico il tratto di strada dove si affaccia l'ex hotel e la strada laterale. Nel palazzo abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena.