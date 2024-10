La piccola Aurra Napolitano, di appena 7 anni, è stata investita e uccisa accidentalmente dall'auto guidata dalla madre ieri pomeriggio alle 16,15 a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Carabinieri, Vigili del fuoco e il personale del 118 sono arrivati immediatamente sul posto, ma per la piccola purtroppo non c’era più nulla da fare. Come riporta oggi il Messaggero, la mamma della bimba non sarebbe in possesso della patente e si stava esercitando in un parcheggio con l’auto del compagno.

Mentre quest’ultimo e la bambina assistevano da dietro alle prove, come riporta Leggo, la mamma probabilmente avrebbe tirato la frizione troppo velocemente facendo retromarcia, centrando in pieno i due immediatamente dietro e uccidendo la piccola sul colpo.

Illeso l'uomo, mentre la posizione della donna, che al momento si trova sotto choc, è ora al vaglio degli inquirenti.

Sempre secondo quanto riporta Leggo, alcuni testimoni del sinistro avrebbero cercato di proteggere la donna: “È stata un'auto pirata”, “Un uomo l'ha travolta e poi è fuggito dopo l'investimento” hanno raccontato alcuni.

I militari hanno cominciato quindi la ricerca del presunto pirata lungo tutto le strade della zona senza trovarne traccia. quindi la verità è venuta ben presto a galla.

La piccola salma e il veicolo sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola.