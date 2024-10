Si cerca una spiegazione alla morte di Sofia Zago, la bambina di 4 anni deceduta per malaria nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale di Brescia.

"Dalle prime indicazioni - ha detto la ministra della Salute Beatrice Lorenzin - pare che la bambina potrebbe aver contratto la malaria in ospedale, a Trento, il motivo per il quale sarebbe un caso molto grave”.

La piccola, figlia di una coppia italiana residente a Trento, non era mai stata in un Paese a rischio. La bimba ad agosto era stata prima in ospedale a Trento per un esordio di diabete infantile. Il 21 agosto, ultimo giorno di ricovero della piccola, è arrivata in ospedale una famiglia del Burkina Faso, di ritorno da un viaggio nel Paese d'origine, con due bambini con la malaria, che sono stati ricoverati, ma erano in stanze diverse. I due bambini sono guariti.

Sofia è morta di malaria cerebrale, la forma più grave della malattia.

Intanto, la ministra Lorenzin ha fatto sapere di aver “mandato immediatamente degli esperti sia per quanto riguarda la malattia sia per la trasmissione da parte delle zanzare".