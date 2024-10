E' in gravissime condizioni la bimba di tre anni caduta dal balcone di casa a Costa Masnaga, nel Lecchese. È accaduto giovedì pomeriggio, poco dopo le 16, quando la piccola, affidata alle cure del padre mentre la mamma era al lavoro, sarebbe rimasta sola per alcuni minuti.

L’uomo si era allontanato per andare incontro agli altri due figli che stavano tornando a casa con il piedibus. In pochi istanti è avvenuto l'imponderabile. La piccola si è arrampica sul balcone precipitando dal secondo piano dell’abitazione.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, con il personale della Croce Verde di Bosisio Parini. In volo da Milano si è alzato l’elicottero di Areu, per accelerare le operazioni di soccorso l’equipe medica è stata calata con il verricello.

La bimba è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso ed è ricoverata in prognosi riservata. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.