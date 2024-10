Una bimba di due anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere scivolata in acqua in una piscina.

L'episodio è avvenuto stamane, attorno alle 11, a Ghisalba. La piccola è stata soccorsa dopo essere finita sott'acqua nella vasca dei bambini. Trovatasi in difficoltà, ha perso conoscenza.

Un bagnino l'ha raggiunta rianimandola prima di affidarla ai soccorritori del 118, che hanno poi stabilizzato le sue condizioni e l'hanno portata d'urgenza in ospedale.