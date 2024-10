A Bologna una bambina di 11 anni è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Orsola in seguito a complicazioni dovute al Covid. Lo fa sapere Repubblica, che precisa come la piccola non abbia patologie pregresse. E' soprattutto quest'ultimo punto a preoccupare i sanitari, dal momento che si tratta di un caso di coronavirus su un una paziente sana, che adesso si trova però intubata nel reparto di terapia intensiva.

"In questo caso - spiega Repubblica - è stata rilevata la presenza di un batterio durante gli esami molto approfonditi cui la paziente è stata sottoposta, ma non si sa se questa sia stata una concausa della grave infezione o invece una conseguenza". Sta di fatto che la bimba è peggiorata nel giro di poco tempo, dopo essere risultata positiva. La bimba fa parte della schiera di minori che negli ultimi giorni sono risultati positivi al virus in Emilia Romagna, dove, secondo la Regione, c'è stato un aumento del 23% dei contagi tra i ragazzi in età scolare nelle ultime due settimane.

I dati, preoccupanti, hanno spinto le istituzioni locali a disporre proprio per l'area metropolitana di Bologna, a partire da domani, sabato 27 febbraio, il passaggio in zona arancione scuro. Complessivamente si tratta di 45 Comuni, che si vanno così ad aggiungere agli altri 14 delle province di Imola e Ravenna per i quali già nei giorni scorsi erano state disposte misure ancora più restrittive per contrastare la diffusione dei contagi.