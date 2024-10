Una bimba di 10 anni con una gravissima polmonite da coronavirus è morta presso la Terapia Intensiva Covid dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. La piccola era affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2).

Lo ha reso noto l'ospedale in una nota. La bimba "fragile", originaria di Crema, era ricoverata in terapia intensiva da circa un mese. Dopo aver contratto il virus in ambito familiare, era stata trasferita prima a Pavia e poi a Genova per l'aggravarsi delle condizioni di salute.

Per proteggere il polmone e, in considerazione della non efficacia della ventilazione meccanica, è stato tentato anche il supporto in Ecmo, l'ossigenazione extracorporea di cuore e polmoni. Dopo tre giorni di assistenza extracorporea in Ecmo, però, "la bambina ha sviluppato un quadro di emorragia digestiva e disfunzione multiorgano non controllabile nonostante la massimizzazione dei supporti vitali". La direzione dell'ospedale "esprime il suo cordoglio e tutta la sua vicinanza alla famiglia della bambina".