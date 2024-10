Maria Francesca ha 12 anni e coltiva la passione della danza come tante sue coetanee.

Tra la scuola e le amicizie, la ragazzina si impegnava frequentando le lezioni con gioia ma qualche mese fa i suoi genitori hanno scoperto per caso che è stata esclusa dal saggio di fine anno. Il motivo? Maria Francesca ha la sindrome di Down e secondo la sua insegnante di danza, come riporta Leggo, “Non riesce a seguire, non riesce ad andare a tempo, è impacciata nei movimenti, potrebbe mandare all’aria un anno di lavoro”.

L’accaduto a Foggia dove i genitori della ragazzina hanno immediatamente denunciato il fatto. “Lo abbiamo appreso nel peggiore dei modi, per caso, chiacchierando con altri genitori – raccontano a Leggo - Le compagne del corso frequentato da Maria Francesca si stanno preparando da tempo al saggio finale. Lei no”.

Una delusione enorme sia per loro che, soprattutto, per la piccola Maria Francesca che aveva iniziato a praticare danza anche su suggerimento del medico ortopedico che la segue.

Quando hanno fatto presente all’insegnante che li avrebbe dovuti almeno consultare prima, la risposta è stata: “Non ci ho pensato, lo davo per scontato”. “Scontato che nostra figlia venisse tagliata fuori. Che potevamo fare? Nulla, se non ritirare definitivamente Maria Francesca da quella scuola, infliggendo nostro malgrado alla bambina un altro dolore. Adesso l’amarezza è tanta” concludono sfiduciati i genitori della 12enne.