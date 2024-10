È rimasta gravemente ferita e si trova ora in ospedale in codice rosso la bimba tedesca nata in Germania da genitori palermitani, caduta da un balcone a Palermo questo pomeriggio.

A riportare la notizia è Leggo: la piccola, attualmente in vacanza in Sicilia, ha fatto un volo di 5 metri e i parenti hanno allertato il 118.

Una volta arrivata sul posto, l’ambulanza sarebbe stata “circondata” e aggredita con calci e pugni dai familiari della bambina.

Sull'accaduto e sull’aggressione al personale sanitario indaga la polizia.