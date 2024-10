Avete in mente di tornare in aereo da Milano per Natale? Scordatevelo. A partire da ieri non è più possibile perché i biglietti sono tutti esauriti. Manca poco perché la medesima situazione si verifichi a Roma, e nel frattempo infuria già la polemica.

Non sono bastati i voli in più aggiunti dalla Regione per il periodo natalizio. E' il prevedibile effetto della fine della continuità territoriale verso gli scali minori della penisola che hanno congestionato il traffico aereo da Fiumicino e Linate per la Sardegna. Cinque giorni di stallo a Milano, "appena" tre a Roma e per tanti nostri conterranei rientrare a casa per le festività sarà davvero un problema.

Sotto accusa anche il sistema delle prenotazioni che consente a uno stesso viaggiatore di bloccare più biglietti, anche in voli diversi, in attesa di scegliere quello a lui più congeniale.