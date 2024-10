"Non passeremo alle energie rinnovabili dal giorno alla notte, intanto smetteremo di finanziare il carbone". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nella conferenza stampa in chiusura del G20.

"Non è realistico smettere di usare benzina e gas all'improvviso, ma arriveremo ad emissioni zero entro il 2050", ha detto ancora il presidente americano, che ha trascorso gli ultimi giorni a Roma per il summit mondiale.