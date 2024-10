"Ogni giorno sono arrivati 180-200 allievi ucraini nelle scuole italiane, stiamo lavorando molto, in estate si svolgerà una attività importante. Nonostante la volontà del ministro dell'Istruzione Ucraino di voler riportare i ragazzi al più presto in Ucraina, il tema è l'anno prossimo: occorrono più risorse, non siamo in condizione di poter garantire la scuola con numeri in crescita. Se arriveranno altri studenti, sarà necessario prevedere altre risorse che possono venire da una riprogrammazione di Fondi europei o da una loro anticipazione".

Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in commissione Istruzione alla Camera.