Betty Gasparroni, 54 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Porto San Giorgio.

La tragica scoperta durante la mattinata di oggi, sabato 27 gennaio. Come riportano Il Messaggero e Leggo, la donna, titolare di un bar in città, non ha aperto il locale alle 6:30 come di consueto, suscitando la preoccupazione dei clienti più affezionati.

Attorno alle 8:30 è quindi scattato l’allarme e sono stati allertati i soccorsi, tra cui la Croce Azzurra, i sanitari del 118 e la Squadra Mobile, che giunti nell’abitazione della donna, l’hanno trovata senza vita, distesa sul letto e con i suoi cani che la vegliavano.

Da quanto riferito dalle testate nazionali, sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza e l’ipotesi più accreditata è che la 54enne sia stata stroncata da un malore.