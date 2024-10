Nel processo Ruby ter la Procura ha chiesto che la posizione di Silvio Berlusconi venga stralciata temporaneamente da quella degli altri imputati, perché "crediamo assolutamente che sia seriamente malato e affetto da patologia severa, e questo dicono i certificati medici e le consulenze".

Ok alla richiesta dalla difesa dell'ex premier che secondo i suoi legali è "costantemente monitorato a casa", in "degenza domiciliare" e viene descritto come un soggetto deperito, non in buone condizioni.

La discussione fra 7 giorni.