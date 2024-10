Attorno alle ore 15, l'ospedale San Raffaele di Milano ha emesso il primo comunicato firmato dal dottor Zangrillo (il medico curante) sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato dalla giornata di mercoledì.

Il paziente soffre da tempo di una "leucemia mielomonocitica in fase cronica senza caratteristiche acute"; è in corso la terapia per "limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti"

“Della malattia ne è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”, così la nota di Alberto Zangrillo.

Al San Raffaele questa mattina è tornato Paolo Berlusconi per andare in visita dal fratello e sono arrivati Luigi Berlusconi, l'ultimo dei cinque figli di Silvio e Marina Berlusconi, la primogenita. I tre si sono trattenuti nel nosocomio per poco più di due ore.