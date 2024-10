Quando Matteo Messina Denaro è stato arrestato "mi sono sentito sollevato, come quando si è terminato un lavoro. Quando ero presidente del Consiglio i miei governi avevano arrestato quasi 7000 mafiosi e anche 29 dei 30 più pericolosi latitanti per reati di mafia e di camorra. Ne era rimasto in libertà solo uno e il suo nome era Messina Denaro. Oggi un altro governo, ancora di centrodestra, ha completato l'opera". Così Silvio Berlusconi a 'Dritto e Rovescio' su Rete 4, intervistato da Paolo Del Debbio.

"Negli anni dei nostri governi, del resto, la mafia ha subito colpi durissimi: sono stati sequestrati i capitali ingenti, è stato reso permanente il 41 bis, cioè il carcere duro per i mafiosi, e ripeto sono stati consegnati alle nostre carceri quasi 7000 mafiosi. Questo conferma che a lottare seriamente contro la mafia siamo noi - dice Berlusconi - Non è la sinistra giustizialista, quella che usa l'antimafia come strumento di lotta politica, quella che aveva isolato e attaccato Giovanni Falcone da vivo per poi adottarlo e santificarlo da morto. Ricordiamocelo e a proposito di eroi e di vittime, il mio primo pensiero, alla notizia della cattura del boss, è andato alla nostra parlamentare Rita Dalla Chiesa, figlia di una delle figure simbolo della lotta alla mafia”.

Poi sulle intercettazioni: "Sono uno strumento necessario, indispensabile per le indagini di mafia e di terrorismo. In questi casi nessuno le vuole proibire e naturalmente neppure noi. Però non si può nemmeno pensare di trattare tutti gli italiani come se fossero sospetti mafiosi o sospetti terroristi. Da garantista e da liberale questo mi fa addirittura orrore - sottolinea - Si può e anzi si deve combattere la mafia e la criminalità però senza violare la libertà di cittadini e innocenti, come del resto fanno molti magistrati perbene. Altrimenti si va verso un modello come quello cinese nel quale le tecnologie più avanzate sono usate per reprimere le minoranze religiose e gli oppositori politici”.

"In materia di giustizia ai sacrosanti impegni del nostro ministro Nordio devono seguire i fatti, le norme di legge su cui lavorare concretamente in Parlamento sono assolutamente importanti. Però Nordio ha indicato la strada giusta, finalmente una strada garantista, che per noi è irrinunciabile" rimarca. "Una riforma della giustizia - continua Berlusconi - che tuteli la libertà dei cittadini, lo stato di diritto, la professionalità dei magistrati seri, la terzietà dei giudici è una delle ragioni per le quali esiste questo governo. E mi sembra che su questo sia d'accordo non soltanto l'intera maggioranza, ma anche una parte dell'opposizione. In molti si sono resi conto delle macerie lasciate da decenni di cultura, o meglio di incultura, giustizialista”.