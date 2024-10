“Anche la riforma della giustizia è una priorità irrinunciabile, per una questione non solo di durata ragionevole dei processi e ricordo che i processi per una sentenza di primo grado da noi 1020 giorni in Europa, a parte Olanda, 98 giorni al massimo un anno e per questo non si devono fissare udienze dopo 3-4 mesi ma la settimana dopo o al massimo dopo due settimane. Dobbiamo farlo per una questione di civiltà e di libertà. Una riforma davvero garantista, non contro la magistratura ma per il diritto, per l’equità, per la libertà». Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella dichiarazione di voto in Aula per la fiducia al Governo Meloni.

“È per me un motivo di grande soddisfazione riprendere la parola in Senato, dopo nove anni, e farlo proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora una volta di affidare il Governo del Paese alla coalizione di centro-destra” ha detto Berlusconi esordendo nel suo intervento a Palazzo Madama. “Voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con spirito costruttivo per realizzare il nostro programma”.