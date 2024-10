L'attore Pedro Alonso, celebre per aver interpretato il ruolo di Berlino nella serie spagnola La Casa di Carta, si trova in questi giorni a Venezia per la 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Dal capoluogo veneto, Alonso ha raccontato in un intervista rilasciata al Corriere della Sera di essere sardo per il 10%.

"Ho fatto un test del dna - racconta l'attore spagnolo - e ho scoperto di avere una connessione profonda con l'Italia, in particolare il Sud. Ho un collegamento diretto con le ultime 10 generazioni, soprattutto in Sardegna, anche se non si può verificare in modo preciso".

"Approssimativamente il 10% del mio sangue è italiano e - confessa - ho già provato la sensazione che un giorno girerò in italiano, vedremo".