"Aspetto che il governo mantenga lo sconto benzina. Se così non fosse si aprirebbe un enorme problema per la Lega".

Il segretario del Carroccio Matteo Salvini lo ha ribadito a Sesto San Giovanni, dove ha accompagnato il sindaco uscente e in corsa al ballottaggio Roberto Di Stefano al mercato.

"Siamo al 18 giugno, lo sconto scade l'8 luglio" e quindi è "fondamentale trovare subito, entro dieci giorni i soldi per lo sconto. Se no - ha concluso - non voglio neanche pensarci".