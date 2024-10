“Siamo Matteo e Vittoria, lui prima faceva il vicedirettore in un supermercato e io facevo la cameriera. Adesso facciamo contenuti porno su onlyfans”.

Così si racconta a "Fuori dal Coro" una coppia di Varese, che sui social si fanno chiamare “shinratensei_98”, Teo e Noemi.

La trasmissione condotta da Mario Giordano torna a occuparsi del binomio soldi e sesso. Lui ha 26 anni e lei 24 e hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori per creare video amatoriali a luci rosse da pubblicare online.

I due hanno spiegato di aver iniziato per scommessa, con il dichiarato obiettivo di un maggior riscontro economico. “Ora guadagniamo 40-50 volte di più di prima", ha spiegato Matteo.

“Fare sesso a pagamento per noi è un lavoro, perché c’è tutto un mondo intorno: è alzarsi la mattina e gestire mille cose contemporaneamente, gestire quattro social contemporaneamente, gestire sponsor, fare sempre video nuovi che possano piacere”.

“Io principalmente faccio video con lui e lui fa video con me”, specifica Vittoria, ma la coppia ha rapporti sessuali anche con altri. "Se mi sveglio e dico voglio farlo con quello Matteo mi dice se ti piace va bene".

Alla domanda della giornalista “Ma i vostri genitori non si vergognano di quello che fate?” Matteo ha risposto: "Mio padre l'ha accettato completamente, mia madre ha avuto un attimo di perplessità però poi l’hanno accettato", così come i genitori di Vittoria.

L’intervista si chiude parlando del futuro: “Ci immaginiamo all’estero. Per adesso non sono in programma figli, però mai dire mai”.