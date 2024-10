“L’influenza oggi mi preoccupa più del Covid”. Lo ha dichiarato l’infettivologo Matteo Bassetti durante la sua partecipazione a Mattino Cinque News, commentando i dati sui contagi, con 2,5 milioni di italiani che si sono ammalati.

“Sul Covid tra vaccinati e guariti abbiamo raggiunto il 95% della popolazione, quindi il virus trova un ostacolo importante nei nostri anticorpi” ha spiegato l’infettivologo del San Martino di Genova. Dopo due anni di mascherine e distanziamenti, il virus “trova una strada molto più dritta anche verso i nostri polmoni. Non dimentichiamoci che l’influenza può portare a polmoniti nelle persone fragili: non bisogna allarmare gli italiani ma abbiamo le vaccinazioni e non vedo perchè non si possano fare per le influenze, che è un investimento per le prossime 4 settimane” ha detto.

Bassetti si è è inoltre schierato contro la decisione del Governo Meloni di sospendere fino a giugno 2023 le multe destinate ai No Vax: “Sbagliato questo revisionismo del passato: nel 2021 furono prese determinate decisioni per mettere in sicurezza i nostri ospedali”.