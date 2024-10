Il direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova e il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova scoprono di essere d’accordo su tutto per quanto riguarda la situazione Covid in Italia in questo momento e lo fanno in diretta Tv nella trasmissione del mattino di Canale 5.

"La curva dei contagi è calata quando la popolazione era più protetta" dalla vaccinazione "e in quel momento bisognava aprire. Ora i casi aumentano perché la protezione è diminuita", dice Crisanti.

"Allora Federica, oggi c'è uno scoop: io e Crisanti abbiamo siamo d'accordo su tutto", dice Bassetti rivolgendosi alla conduttrice Federica Panicucci.

Nel recente passato i due esperti non erano proprio sulla stessa lunghezza d’onda. Ma stamattina il professor Bassetti in un suo post su facebook scrive: “Bravo Crisanti che ha abbandonato il lugubre allarmismo. Stamattina ero molto stupido delle due posizioni che ho molto apprezzato”.