Non si giocherà la partita del campionato di Serie A di basket di domenica tra Fortitudo Kigili Bologna e Banco di Sardegna Sassari. Lo ha annunciato la lega basket (Lba) con un comunicato, spiegando che la decisione è stata presa a causa dei casi di positività al Covid riscontrati nel gruppo della squadra emiliana, messa in quarantena dalla Asl di Bologna.

"Il presidente della Lba Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 tra Fortitudo Kigili Bologna e Banco di Sardegna Sassari - è scritto in un comunicato sul sito della lega -, valida per la 13/a giornata di andata del Campionato di Serie A; preso atto dell'impossibilità di disputare l'anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall'ASL Bologna che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Fortitudo Kigili Bologna, ha imposto alla stessa un periodo di quarantena, con possibilità di riprendere l'attività sportiva non prima del 01 gennaio 2022; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita".