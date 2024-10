Ha consegnato tre caffè a due poliziotti in servizio e al direttore del Monte del Pegno. Gli agenti erano al lavoro davanti all’ingresso della banca. Il titolare del bar bistrot napoletano Tuocc & Fuje di Torino, qualche giorno fa gli ha portato i caffè che per lui sono risultati molto amari. Il commerciante si è beccato una multa da 400 euro. Per gli agenti della polizia municipale infatti la sua consegna equivaleva a un'attività da asporto che in città è vietata fino a oggi. Al momento del controllo gli agenti hanno notato che venivano venduti numerosi caffé da asporto. Secondo la municipale, infatti, il barista avrebbe potuto consegnare il caffè ordinato dal direttore ma non ai poliziotti. "Se ne avessi portato soltanto uno al direttore sarebbe stata una consegna a domicilio perché lui lavora a quel preciso indirizzo", ha spiegato il barista Giuseppe Viscardi al quotidiano locale.

Lo stesso, però, non vale per gli agenti che si trovavano in strada per assicurare che la gente in coda mantenesse le distanze di sicurezza. Sono uscito dal bar e ho portato i tre caffè che mi erano stati ordinati dal direttore che evidentemente aveva deciso di offrirne uno agli agenti - racconta ancora - quando sono tornato nel bar sono stato seguito da due vigilesse in borghese che mi hanno multato".

L’uomo assicura: “Farò ricorso contro questa multa assurda che affonda il coltello nella piaga in una situazione già drammatica". Ma i vigili non sono d'accordo. "La consegna è stata fatta in strada appena fuori dal locale”.