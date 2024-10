Barbara D'Urso è riapparsa per la prima volta in tv dopo 9 mesi e un giorno di assenza. Lo ha fatto a “Domenica In”, con Mara Venier.

Il primo argomento trattato è stato proprio l'allontanamento da Mediaset: un dolore troppo grande, un lutto che non è riuscita ancora a superare, ha detto. “La verità è che tutto il mio dolore è ancora qua – ha detto l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque – Sono stata strappata alla mia vita, sono stata 23 anni in Mediaset, felice soprattutto nei primi anni, per 16 anni sono andata in diretta tutti i giorni, l'azienda mi ha dato tanto è vero ma io ho dato la mia vita, ci sono sempre stata - ha aggiunto - durante il Covid, quando tutti erano a casa io ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani, a farli cantare dai balconi e a informarli. Il modo terribile in cui sono stata mandata via, il 26 giugno alle ore 16,20, non l'ho dimenticato, nessuno mi ha mai spiegato, per me è ancora un dolore grande che resta qua. La guerra in ogni ambito è terribile e io non voglio fare la guerra, vedremo quello che accadrà, piano piano passerà. Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro”.

Nell’intervista con Mara Venier, l’ex conduttrice Mediaset ha ripercorso anche la sua infanzia e la sua adolescenza, momenti non facili della sua vita perché ha perso prematuramente la mamma. Si è parlato anche delle sue storie d’amore, dal flirt con Miguel Bosè al il più grande amore della sua vita, Mauro Berardi, da cui ha avuto i suoi due figli.

E poi, ovviamente, la carriera: da quella televisiva a quella teatrale. Ora Barbara D’Urso è in scena con “Taxi a due piazze”. “Il mio futuro lo vedo bellissimo. Io l'ho sempre visto bellissimo. Tu ti devi alzare la mattina e dire: 'Se questo momento è brutto, domani sarà bellissimo'. Tu dentro di te devi dire: 'Io sono questo, ho dato questo alla gente, la gente lo sa, la gente mi vuole'. Sarà bellissimo, perché sicuramente io tornerò con la gente. Io sono convinta di questo” ha poi aggiunto.