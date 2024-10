Sono 14 milioni di euro i fondi stanziati dal bando europeo (in aggiunta ai 50 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza) pubblicato per lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'Einstein Telescope , il futuro rilevatore delle onde gravitazionali che l'Italia potrebbe ospitare, nello specifico proprio in Sardegna, nella miniera dismessa di Sos Enattos. Gli altri paesi candidati a fornire la disponibilità al sito sono i Paesi Bassi, nell'Euregio Mosa-Reno.

La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 29 giugno 2023 alle ore 12:00 .

" Lo studio fornirà tutti gli elementi territoriali e costruttivi di sostegno alla candidatura della Sardegna a ospitare Einstein Telescope ", sono state le parole della responsabile del WP6 'Sustainable Design'' del progetto Etic (Einstein Telescope Infrastructure Consortium) Maria Marsella . " Un gruppo di lavoro multidisciplinare seguirà lo sviluppo delle soluzioni ingegneristiche per garantire la compatibilità con i requisiti definiti dalla comunità scientifica e favorire l'applicazione di strategie sostenibili per l'ambiente e il territorio. I risultati permetteranno di ottimizzare la localizzazione, in superficie e in sotterranea, delle infrastrutture di ET nell'area di Sos Enattos ", ha precisato.

" Lo studio oggetto della gara ha un altissimo livello di complessità e di unicità, e richiederà l'impegno di un'azienda con elevate competenze ", ha sottolineato Gaetano Schillaci , responsabile unico del procedimento di gara.

Sono previsti sondaggi e indagini funzionali sul sito in Sardegna , con anche uno studio preliminare di impatto ambientale sia per le opere in superficie, sia per quelle sotterranee.