Sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n.33 del 26 aprile 2016 - è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di Finanza.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che:

- alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 40° anno di età;

- siano muniti di diploma in Strumentazione per Banda afferente all’ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato;

- siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea.

La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it – area “Concorsi Online” entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, con scadenza 6 giugno 2016.

Sul predetto sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando.

Al termine della procedura di compilazione tutti gli aspiranti devono stampare l’istanza, firmarla per esteso e consegnarla o spedirla al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Lido di Ostia – 00122.