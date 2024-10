Uno studente ha lanciato una gomma da cancellare verso un compagno che ha riportato un trauma oculistico. L’incidente risale al 2001 ed è accaduto in una scuola di Amelia, Terni, adesso approdata al vaglio della Corte dei Conti che ha citato a giudizio la professoressa per "colpa grave consistita nel non aver controllato bene quello che succedeva in aula".

In udienza, l'avvocato della professoressa Antonio De Angelis ha spiegato che la donna non era neanche stata coinvolta nel giudizio civile e che non era quindi neanche a conoscenza dello sviluppo della questione.

Adesso rischia di dover risarcire la scuola di 21mila euro per non avere evitato che accadesse quell'incidente.